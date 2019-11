Una ultrasecreta red de refugios nucleares que data de tiempos de la Guerra Fría yace varias decenas de metros bajo tierra en Moscú. Uno de ellos ha sido abierto al público, el Búnker 703, un laberinto de túneles que servía como archivo para documentos secretos del Ministerio de Exteriores de la Unión Soviética.

“No hay ratas, no se necesitan botas de agua y no caen ladrillos sobre tus cabezas”, señala el aviso, no exento de ironía, colgado en su página web por la compañía que gestiona las visitas guiadas al búnker, cuyo nombre en clave era ChZ (Encargo especial)-703.