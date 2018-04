El español Rafa Cabrera Bello, quien este jueves completó la primera vuelta al madrileño Centro Nacional de Golf con un discreto +1, se mostró esperanzado por poder hacer en días venideros un resultado "bajo" que le permita recuperar posiciones en el Abierto de España, un torneo del Circuito Europeo.

"El resultado no es el que me hubiese gustado, obviamente, con un +1", reconoció en zona mixta. "Pero la verdad es que me he notado bien dándole a la bola y espero mañana poder recuperar", apuntó el canario, vigésimo cuarto en el ránking mundial.