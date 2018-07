La gallega de origen argentino Camila Alonso declaró a EFE este viernes en la localidad alemana de Hamburgo, donde en pocas horas disputará la quinta prueba del Mundial de triatlón que su "temporada ha sido una especie de montaña rusa".

"Algunas carreras me salieron bien, pero otras no. La semana pasada estuve en la Copa del Mundo de Tiszaujvaros (Hungría) y no me fue muy bien; así que vengo con ganas de quitarme esa espina y de hacerlo mejor", explicó.