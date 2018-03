Fabio Cannavaro ya se siente entrenador. Balón de Oro en 2006, ha necesitado forjarse durante tres años en países como China o Arabia Saudí para convencerse y sentirse capaz de defender un estilo de hacer fútbol, el suyo propio.

"Creo que he cambiado mucho, ahora me siento entrenador, ahora me siento un tío que comparte su idea de fútbol con los jugadores", explicó a Efe en una entrevista en la ciudad de Cantón, donde aterrizó hace unas semanas para dirigir al Guangzhou Evergrande.