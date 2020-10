Casi 50 temas inéditos de Roxette verán la luz de forma escalonada en las próximas semanas como parte de una colección dividida en cuatro volúmenes y titulada "Bag of Trix- Music From The Roxette Vaults".

Según ha informado este miércoles la discográfica, Warner Music, se trata de 46 cortes realizados por el célebre dúo sueco de pop-rock de 1998 a 2016, entre versiones en español, demos, mezclas alternativas y pistas adicionales.