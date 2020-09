Cat Stevens ha sorprendido este jueves con una nueva reedición de su emblemático tema "Father & Son" en la que canta a dúo con la versión más joven de sí mismo que interpretó el tema originalmente hace ya 50 años.

La canción, ha explicado su discográfica en nota de prensa, forma parte de su próximo álbum, "Tea for the Tillerman²", que se pondrá a la venta el 18 de septiembre y en el que el músico ha regrabado las once canciones que integraban este álbum histórico.