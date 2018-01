Santi Cazorla, internacional español del Arsenal inglés que lleva mucho tiempo de baja por las lesiones y ha tenido que operarse hasta diez veces, ha afirmado este lunes que ha "tenido muchos momentos de querer tirar la toalla".

"He tenido muchos momentos de querer tirar la toalla. Me he dicho varias veces que igual no merece la pena seguir... Pero voy a intentarlo otra vez más", dijo Cazorla en el espacio 'Zona Mixta' del 'Canal 24 horas' de TVE.