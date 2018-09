La campeona olímpica española Maialen Chourraut, que ayer se quedó fuera de la final del Mundial 2018 en el mismo canal en el que hace dos años logró el oro en los JJOO 2016, ha lamentado no haber dado "ni una palada correcta" en la semifinal.

"Tenía la semifinal bien preparada y venía con ganas, sabiendo cómo quería remar, la pena es que no he dado ni una palada correcta, no he conseguido hacer ni una trayectoria bien, y el final ha sido lamentable", ha dicho la doble medallista olímpica, que ha asegurado que se va "muy enfadada" de Río, en declaraciones facilitadas a EFE.