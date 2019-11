Conocida como cumbre del clima, la COP constituye desde hace 25 años el foro político al más alto nivel frente a la crisis climática con un peso "in crescendo", tras haber ido sumando nuevos actores como empresas y grupos conservacionistas mientras la sociedad se ha ido concienciando del grave problema.

El desafío de mitigar una crisis climática que no entiende de fronteras, sino que es global, subyace tras la filosofía "multistakeholder" o de múltiples actores de estas cumbres, en donde el debate es multidisciplinar y transversal, con representantes no solo políticos y gubernamentales, sino también sociales, científicos, económicos, etc.