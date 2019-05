17 may. 2019

EFE Madrid 17 may. 2019

A sus 95 años, la candidata de Abuelas por Patones, Charito, se ha convertido en una estrella mediática desde que dio el salto a la política para ver si "los ministros" la escuchan y logra algún cambio en su pueblo, que, pese a ser uno de los más turísticos de la Comunidad de Madrid, está "un poco abandonado".

"Me quejo de lo que no está bien. Como creo que la Alcaldía de aquí lo hace mal, por eso estoy dale que te pego, porque alguien me oirá, ¿no cree?", se pregunta en una entrevista con Efe María del Rosario, a la que todo el mundo conoce como Charito.