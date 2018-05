2 may. 2018

EFE Madrid 2 may. 2018

El Real Madrid abre esta mañana, a partir de las 12.00 horas, y hasta la misma hora del 7 de mayo, el plazo de petición de entradas a sus socios para la final de la Liga de Campeones que disputará el sábado 26 de mayo en el estadio Olimpiyskiy de Kiev.

Según informa el club, podrán solicitar localidades tan solo los socios del Real Madrid que estén al corriente de pago, que no sean menores de 5 años a fecha 2 de mayo de 2018. Mientras que no podrán hacerlo aquellos socios que estén sancionados por la Delegación del Gobierno o con algún expediente por parte de la Comisión de Disciplina, no podrán aspirar a pedir su entrada.