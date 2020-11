Sahar Bandani ronda los 30 años y ya es abuela. La casaron siendo una niña. No es una excepción en Irán, donde anualmente se celebran decenas de miles de matrimonios infantiles pese al daño físico y mental que causa en las menores.

"Me casé a los 8 años y medio y cuando tenía 10 nació mi primera hija. Después, he enfrentado una serie de problemas en mi vida y he consumido pastillas tranquilizantes", relata a Efe rodeada de tres de sus vástagos.