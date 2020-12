Si usted usaba expresiones como "guay del Paraguay", "efectiviwonder" o "me piro vampiro", pero no sabe lo que significan "stalker", "sisifando" o "to flama", forma parte de la lista de los "boomers" y necesita el diccionario que acaban de preparar los alumnos del colegio Sallyver de Fuengirola (Málaga).

Pero, ¿qué es un "boomer"? Hasta hace nada este era el término coloquial con el que se hacía referencia a quienes habían nacido entre 1945 y 1965, la conocida como generación del "baby boom"; pero desde que en 2019 se hiciera viral el mensaje (meme) "OK, boomer", si algún quinceañero lo utiliza lo que realmente quiere decir es madurito, abuelete o simplemente anticuado.