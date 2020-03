"Los cocineros han conseguido que se valore su creatividad, los cocteleros no. Es frustrante", lamenta Diego Cabrera, reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo, que lucha por ello en proyectos como Salmón Guru, incluido en The World's 50 Best Bars; Viva Madrid y su último Guru Lab.Entre tarros con tequila macerado en pandan (una planta tropical), whisky en chile tailandés o ginebra en hojas de shiso -"los hacemos desde siempre porque damos a un destilado un toque diferenciador", explica en una entrevista con Efe- este argentino de nacimiento y madrileño de oficio defiende que "la coctelería es creatividad en estado puro, pero tienes que saber". EFE/Pilar Salas