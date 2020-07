El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró (c), los infectólogos del Hospital Can Ruti, Bonaventura Clotet (2i) y Oriol Mitjà (d), el CIO del Mobile World Capital , Eduard Martín (2d), y el director el Center for Innovatión in Data Tech and Artificial Intelligence, Marc Torrent (i), durante la presentación del primer observatorio epidemiológico de Cataluña que diseñarán un equipo de especialistas bajo el paraguas de la Generalitat, una herramienta digital que incorporará macrodatos e inteligencia artificial para detectar y prever futuras epidemias y dar mejores respuestas a las crisis sanitarias. EFE/Quique García