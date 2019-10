La Agencia EFE y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han anunciado este jueves la puesta en marcha de los primeros Premios Internacionales de Periodismo Móvil para promover la práctica y la excelencia de esta modalidad de periodismo entre estudiantes y profesionales.

Así lo ha anunciado la directora Audiovisual de la Agencia Efe, Marta Cerame, durante la celebración de la III Jornada de Periodismo Móvil 'MoJoMAD', celebrado en la sede madrileña de la Agencia.

El director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, Jordi Sánchez-Navarro, ha explicado que el premio tendrá tres categorías -trabajo profesional, trabajo de estudiantes y periodismo móvil en viajes- y estará dotado económicamente.

Los ganadores de la primera edición de estos premios se darán a conocer en primavera de 2020, durante la IV edición de estas jornadas que analizan las oportunidades de comunicación que suponen los dispositivos móviles, el principal soporte de información para un número cada vez mayor de personas, especialmente los más jóvenes.

"Hasta hace poco habréis asociado a la Agencia con la imagen de un teletipo escrito en constante ebullición. Pues bien, hoy estamos viviendo un giro de guión y, en breve, ese nuevo teletipo de la Agencia va a pasar a ser la imagen en vivo", ha explicado Cerame.

Es evidente -ha dicho- que vivimos un presente que obliga a que todos los medios se reciclen y se adapten a la tecnología, una tecnología que llevamos en el bolsillo. "Y si el video en directo es el teletipo del siglo XXI, una de las herramientas esenciales para que esto sea posible es el móvil".

"De ahí que EFE esté inmersa en el proyecto MoJo con un volumen sin comparación con ninguna otra agencia de noticias para conectar con sus audiencias en todas las redes y por todos los cauces", ha explicado.

Así, la gran aspiración es llegar a convertir las tres millones de informaciones que hacemos al año en auténticos contenidos multimedia y, además, ganar la batalla de la inmediatez.

"La versión móvil no puede ser una traslación exacta del producto a una pantalla más pequeña", ha explicado por su parte Miriam Hernanz, de Lab TVE, que ha abordado de esta manera uno de los principales retos a los que se enfrenta el periodismo móvil, la transformación y adecuación de los contenidos a los nuevos dispositivos.

Para hacerlo correctamente hay que identificar qué fragmento de la información puede cobrar protagonismo y ser más importante en función de la pantalla en la que va a ser consumida, propone esta experta, que, como ejemplo, habla del proyecto "Mil mujeres asesinadas".

Este proyecto de TVE cuenta la "historia de vida" de las mil mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista en España y cuya estética y narrativa cambia en función del dispositivo en el que se visualiza de manera que, en móviles, permite realizar una llamada al 016.

"A la hora de definir el contenido para el móvil tenemos que pensar para qué lo va a utilizar el espectador y, a partir de eso, estructurar el relato", ha resumido.

No obstante, todo esto no funciona si falla el periodismo, si no tienes una historia que contar. "Da igual el artificio que uses, no servirá de nada", advierte.

Por su parte, la periodista Ana Pastor, de Newtral, ha apuntado que entre el 80 y el 85 % de la gente que lee los contenidos de esta plataforma lo hace a través del móvil.

"Hoy en día tener un móvil es tener mucha información", ha advertido Pastor, que ha explicado el proyecto de Newtral y su objetivo de implicar al público y "estar donde está la gente".

María Sainz, de VocentoLab, ha expuesto, por su parte, el proyecto del Grupo Vocento como "incubadora de ideas" para la puesta en marcha de proyectos pilotos que se exportan a las cabeceras de este grupo de comunicación.

Uno de ellos es el Flashback Madrid, que usa los 115 años de la hemeroteca de ABC y ofrece a los lectores tres imágenes diarias, o los boletines de noticias y los pódcast.