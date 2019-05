Si algo no se le puede negar al chef Alain Passard son sus dotes premonitorias. En 2001, en plena crisis de las "vacas locas", convirtió su asador tres estrellas Michelin en un templo dedicado al culto de las verduras que él mismo cultiva en sus huertos de Francia y que, confiesa, le han salvado la vida.

"No sabría cocinar si no tuviera mis huertos. No sé cómo lo haría. Las verduras me han salvado la vida", cuenta a Efe en una entrevista.