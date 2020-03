Eran pocos, muy pocos, los jóvenes que desafiaron las recomendaciones de las autoridades y decidieron salir a las escasas discotecas que abrieron sus puertas en Madrid la madrugada del jueves. En un recorrido por el ambiente de la noche madrileña ya se percibía que no era una noche habitual. Calles vacías, aparcamientos con plazas libres, locales cerrados y ninguna cola para entrar a los que estaban abiertos. EFE/Borja Méndez

Eran pocos, muy pocos, los jóvenes que desafiaron las recomendaciones de las autoridades y decidieron salir a las escasas discotecas que abrieron sus puertas la madrugada del jueves en Madrid. "No hay un alma. Quizás no debería haber salido", reconoce resignada a Efe una universitaria que no quiso quedarse en casa.

