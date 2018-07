Saque directo. Resto a la red. Volea ganadora. 'Ace'. Duración del juego: un minuto. Ese es, más o menos, un buen resumen de lo que fue el torneo de Wimbledon hasta 2001, el último año que los sacadores emergieron del pasto para llevarse la copa dorada.

Con la llegada de 2002, el torneo sufrió uno de los cambios más radicales que se recuerdan en el All England Club. No, no se coloreó el tradicional blanco de las equipaciones, ni se agotaron las fresas con nata, ni se cerró la terraza Aorangi -conocida como Colina Henman-.