La XXI Bienal de Flamenco ha distinguido con los premios Giraldillo a Pedro el Granaíno al cante, a Alfredo Lagos al toque, a Andrés Marín al baile, a Diego Villegas como mejor instrumento solista, a "¡Fandango!" como mejor espectáculo y a Paula Comitre como artista revelación.

Según, una nota del Ayuntamiento de Sevilla además se han otorgado otros tres Giraldillos que reconocen algunos aspectos artísticos relevantes y singulares de esta edición y que ha sido para David Lagos, al cante de acompañamiento, a El Pele, a la maestría, y a María Moreno, al momento mágico por el arranque de la soleá en su espectáculo 'More (no) More' ante "la densidad expresiva en la lenta subida de sus brazos y la profundidad del juego tiempo-espacio flamencos".