El británico Gregory Winter, premio Nobel de Química creador de un anticuerpo que combate tumores y dolencias autoinmunes y fundador de tres empresas de biotecnología, anima a los investigadores a emprender para lograr "la aplicación práctica de sus ideas y así mostrar que realmente funcionan".

"Si un científico cree haber logrado algo que puede ser revolucionario, debe lanzarse a intentar aplicarlo, porque la industria tradicional no lo reconocerá. Y si no lo ven claro, no lo van a apoyar. Depende de los propios investigadores llevar adelante una buena idea", explica este bioquímico en una entrevista con Efe tras recibir un premio de la Fundación Fernández-Cruz.