Los productores de cine se quejan de que el reparto de ayudas generales a la producción de largometrajes de este año, que se conoció ayer y que deja sin financiación pública a una veintena de obras, no funciona con pocos fondos, como es el caso de la dotación actual.

"Las ayudas han estado insuficientemente dotadas desde 2016; el problema es tener un modelo que funciona o no según la dotación presupuestaria que tenga, y ahora, como no lo está, pues no funciona", opina Emma Lustres, productora y miembro de la directiva de la Asociación Estatal de Cineastas (AEC) en declaraciones a Efe.