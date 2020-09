El joven torero Antonio Catalán "Toñete", uno de los hijos del famoso empresario hostelero del mismo nombre, ha anunciado su decisión de retirarse de los ruedos.

"Me voy - asegura "Toñete" en una carta remitida hoy a los medios de comunicación-. Nunca había pensado en este día, ni en la posibilidad de redactar esta carta. La vida a veces nos sorprende y nos hace cambiar el rumbo. Yo me he propuesto hacerlo con toda la fuerza y positividad que siempre he intentado tener".