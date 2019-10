No hay movilización que no se sustancie en internet, y las manifestaciones y protestas que se suceden en Cataluña desde que el pasado lunes se conociera la sentencia condenatoria del "procés" se sustentan también en un complejo entramado de redes que no están exentas de riesgos.

Sucedió en Hong Kong; sucedió en diversas oleadas de protestas en Rusia; sucedió los últimos años en las movilizaciones y huelgas feministas en varias partes del mundo; y está sucediendo ahora en Cataluña: la batalla por el "relato" se libra en la red.