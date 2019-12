La banda estadounidense de rock Guns N' Roses ofrecerá su único concierto en España en 2020 el 23 de mayo en Sevilla, dentro de la gira europea que arrancará en febrero en Newcastle (Inglaterra).

La promotora encargada de la promoción de la gira "Not In This Lifetime" Live Nation ha anunciado la cita a través de sus redes sociales y ha informado de que las entradas se pondrán a la venta el 19 de diciembre.