En "The New Pope" el indómito personaje de Law que puso patas arribas las dinámicas de poder de la Santa Sede empieza sumido en un coma que lleva al inteligente aristócrata inglés Sir John Brannox (Malkovich) a coronar el trono papal bajo el nombre de Juan Pablo III. EFE/The Mediapro Studio

El italiano Paolo Sorrentino vuelve al mundo del papado moderno en "The New Pope", la continuación de "The Young Pope" que se estrenará en HBO España el próximo 11 de enero con la pugna de fe y ambiciones entre dos papas: el Pío XIII de Jude Law y el debutante Juan Pablo III de John Malkovich.

El ganador del Oscar por "La gran belleza" en 2014 retoma así la historia que inició en 2016 con Jude Law en la piel del ficticio religioso Lenny Belardo que se convirtió en el primer Papa estadounidense bajo el nombre de Pío XIII y que ahora ve su reinado derrumbarse, según adelanta la producción en nota de prensa.