El biólogo marino Enric Sala, investigador residente de National Geographic en EE.UU. y creador de varias reservas marinas, dice en una entrevista con Efe que "es mucho más barato e inteligente invertir millones de dólares en la conservación del planeta que no trillones en prevenir nuevas pandemias".

Sala (Girona, 1968) acaba de publicar con National Geographic "The Nature of Nature. Why We Need the Wild" (La naturaleza de la naturaleza. Por qué necesitamos lo salvaje), su segundo libro y "su carta de amor al planeta".