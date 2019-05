17 may. 2019

EFE Cannes (Francia) 17 may. 2019

La actriz estadounidense Eva Longoria posa para los fotógrafos a su llegada a la conferencia ''Women in Motion'' (lit. ''Mujeres en Movimiento''), organizado por el grupo francés de marcas de lujo Kering, este viernes durante la 72 edición del Festival de Cannes (Francia). EFE

Actriz, productora, directora, activista y, ante todo, madre: la estadounidense Eva Longoria explicó este viernes que asume cada uno de esos roles con confianza y la intención de dejar cada puerta que se le abre abierta para las demás.

"Muchas mujeres piensan: 'No estoy preparada, me falta experiencia', pero, simplemente, tienes que lanzarte. Yo llevo dirigiendo doce años. Creo que soy buena diciéndo a la gente lo que tiene que hacer", destacó en la charla "Women in Motion" organizada por el grupo del lujo Kering en el marco del Festival de Cannes.