Fridays For Future, movimiento estudiantil internacional que reclama acción contra el cambio climático, participará en la sexta edición del Another Way Festival -festival dedicado al desarrollo sostenible y el medio ambiente- a través de una actividad específica 'online' y gratuita, prevista para el próximo 23 de octubre.

Bajo el título 'Fridays For Another Future', el festival de cine sobre progreso sostenible proyectará la película 'Food for Change' de Benoit Bringer, que explica cómo las personas pueden luchar contra el cambio climático y proteger el planeta cambiando sus hábitos alimenticios.