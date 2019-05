18 may. 2019

Mahón, 18 may (EFE)- El candidato al Parlamento Europeo por Actúa Baltasar Garzón ha declarado este sábado en Menorca que no ve "rebelión ni sedición” por parte de los líderes independentistas que juzga el Tribunal Supremo, y ha añadido que, en su opinión "no debería haber nadie en prisión".

El exjuez de la Audiencia Nacional ha expresado su “preocupación” por las causas abiertas y ha pedido “respeto a la justicia”. Ha admitido la complejidad del caso, “se hace muy difícil no hacer una valoración política”, y ha defendido la independencia del poder judicial.