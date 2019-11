Una pegatina contra el brexit en una señal de tráfico ante la escultura "Hands Across the Divide" del artista irlandés Maurice Harronen Londonderry, Irlanda del Norte,. EFE/ Neil Hall/Archivo

La Agencia EFE inicia este viernes una serie especial multimedia titulada “Historias del brexit”, en la que retrata el impacto que tendrá la salida del Reino Unido de la Unión Europea en todos los ámbitos a través de experiencias personales, de vidas corrientes dentro y fuera de sus fronteras.

El escultor irlandés que teme no poder entregar sus decorados para la serie Juego de Tronos en Belfast, el granjero anciano que pronostica una vuelta del IRA, el portavoz del Eurotúnel que anticipa un caos, los pequeños comerciantes de Gibraltar que no quieren quedar aislados, los jubilados británicos que residen en los países cálidos de Europa, los investigadores europeos que quieren seguir en Reino Unido o las promesas del fútbol que ya no podrán llegar a la Premier League.

Vidas y sectores de una sociedad que, desde varias orillas, mira con inquietud al 31 de enero de 2020: la última fecha establecida para la ejecución de una separación aprobada por el 51,9% de los británicos.

La serie especial de la Agencia EFE ofrecerá una historia del brexit cada semana hasta la citada fecha límite, periodo durante el cual el Reino Unido celebrará elecciones generales.

Algunos de los temas, como el del sector hortofrutícola, se presentarán en un formato dual o “espejo”, tomando como referencia a uno de los países europeos implicados: España. Es decir, retratará la situación que afrontan los trabajadores y empresarios españoles que exportan al Reino Unido, y la de sus homólogos británicos que venden a España.

La primera historia, que se publica este viernes, nos sitúa en la frontera de las dos Irlandas. Una divisoria de 500 kilómetros que, desde el proceso de paz iniciado en abril de 1998, ha quedado reducida a una dimensión burocrática. Ya no hay barreras ni controles. Las únicas pistas que advierten de un cambio de zona son un tipo de asfalto distinto y una señales de tráfico que indican el límite de velocidad en kilómetros y millas.

Son comunidades rurales y prósperas, cuyos negocios, rutinas y relaciones van de un lado a otro de la frontera sin una percepción real que exista un límite.

Aunque los representantes políticos negocian para evitarlo, el brexit podría restablecer la separación física entre norte y sur, y todos temen un escenario así, especialmente los que sufrieron la violencia de los grupos disidentes, convencidos de que cualquier infraestructura fronteriza restaurará el conflicto que causó más de 3.500 muertos en 30 años.