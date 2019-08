La promesa de garantizar "tranquilidad", con una especialización centrada en la ausencia de niños en sus instalaciones, ha permitido a los hoteles "solo para adultos" experimentar un auge en la última década, pero estas ofertas chocan con el marco constitucional, según expertos consultados por Efe.

"La ley no contempla el derecho de un hotel a negar el acceso por edad. Aunque es cierto que el establecimiento puede reservarse el derecho de admisión, el ejercicio legal de este derecho no es ilimitado, ya que no pueden existir motivos de discriminación basados en la edad", asegura a Efe Gerardo Ruiz, abogado de Legálitas experto en consumo.