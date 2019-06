La banda sueca The Hives durante su actuación en el tercer día del Festival Son do Camiño que se celebra en Santiago de Compostela. EFE

El cantante Pucho, del grupo madrileño Vetusta Morla, durante su actuación en el tercer día del Festival Son do Camiño que se celebra en Santiago de Compostela. EFE

El músico estadounidense Iggy Pop actúa en la última jornada de la segunda edicion del festival O Son do Camiño que se celebra en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela. EFE

El cantante norteamericano Iggy Pop ha sido este sábado el gran protagonista de la jornada de cierre de la segunda edición del festival O Son do Camiño, en la que ha mostrado que sus 72 años de edad no son un impedimento para ofrecer un concierto de rock directo, enérgico y descarnado.

Iggy Pop, sin camiseta desde el mismo inicio, ha sacado a relucir su arsenal de temas clásicos desde el comienzo, ya que ha abierto el concierto con la legendaria “I wanna be your dog” de su etapa en The Stooges que, aunque haya pasado ya medio siglo desde su lanzamiento, sigue sonando igual de poderosa que en 1969.