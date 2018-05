17 may. 2018

EFE Madrid 17 may. 2018

Txema Indias, secretario técnico del Leganés, dijo, en una entrevista concedida a EFE, que si bien al club le gustaría tener cerrado cuanto antes al sustituto en el banquillo de Asier Garitano, sería "un error y una equivocación" fijarse plazos.

"No creo que debamos marcarnos una fecha. Si generalmente no nos la marcamos en fichajes, menos en una decisión tan importante. Cuanto antes estuviera muchísimo mejor porque es un poco la pieza clave, con la que se empieza el nuevo proyecto en el Leganés. Pero no creo que nos tengamos que poner una fecha, sería un error y una equivocación", explicó.