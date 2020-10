Iron Maiden ha anunciado la publicación el próximo 20 de noviembre de un nuevo álbum en directo, "Nights Of The Dead - Legacy Of The Beast, Live In Mexico City", un disco doble que fue grabado en la capital mexicana en 2019 fruto de tres noches de concierto.

Serán, ha avanzado su discográfica, más de 100 minutos de clásicos de la banda fruto de la gira "Legacy Of The Beast" que emprendieron en 2018 y culminará el próximo verano en Europa, tras el parón provocado por la pandemia de COVID-19.