El español Jesús Herrada (Cofidis) fue uno de los protagonistas de la undécima etapa del Tour 2018 al meterse en la escapada que se formó al comienzo, pero no tuvo fuerzas para pelear por el triunfo.

"En la etapa del martes en Le Grand Bornand no pude coger la escapada y lo he vuelto a intentar y lo he conseguido, pero no ha podido ser", comentó.