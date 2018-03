El defensa de la selección española Gerard Piqué (c) y Jordi Alba (i) asiste a una sesión de entrenamientos en Düsseldorf, Alemania, hoy. EFE

Jordi Alba, defensa internacional del Barcelona, reflexionó horas después de cumplir 29 años sobre su posición de fijo en la selección española y reconoció que su "historia ha sido inesperada" porque nunca pensó en llegar tan lejos.

"No me lo imaginaba para nada. Mi historia ha sido inesperada porque hace seis años cambié de posición y no pensaba llegar al Barcelona y a la selección de lateral", confesó en rueda de prensa.