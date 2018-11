Jordi Alba, defensa del Barcelona, aseguró que se arrepiente "de nada" de lo que dijese que le pudiese molestar a Luis Enrique Martínez, con quien aclaró no ha tenido diferencias personales que provocasen su ausencia de la selección, y agradeció el cariño popular en los momentos duros.

"No me arrepiento de nada. En su día mostré mi deseo de jugar y nada más. Él es el que manda, decide que jugadores tienen que venir. No ha habido ningún encuentro, ni llamada telefónica para volver. Es una decisión suya y nada más. Ojalá pueda venir para siempre", aseguró en rueda de prensa.