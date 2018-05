9 may. 2018

Los españoles Javier Rodriguez (i), Josep Betalu (c) e Ibon Zugasti, en una imagen de archivo. EFE/Archivo

El tres veces ganador de la Titan Desert, Josep Betalú, ha asegurado que no sólo la carrera por Marruecos le tiene "enganchado", así como el norte del desierto del Sahara, que le eriza la piel "cada vez" que lo visualiza "en la mente", sino que no hay día durante el año "que no piense en la Titan".

En una entrevista concedida a la Agencia EFE, después de haberse impuesto por tercera vez en esta durísima prueba ciclista por etapas en el desierto de Marruecos, Betalú ha repasado sus emociones y sensaciones en la prueba y todo lo que le ha llevado a sus casi 41 años a seguir encima de la bicicleta, tras un largo parón entre los veinte y treinta años.