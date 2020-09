El copropietario y sumiller del restaurante "El Celler de Can Roca", Josep Roca. EFE/Ángel Medina G./ Archivo

El jefe de sala y copropietario del restaurante El Celler de Can Roca, Josep Roca, ha dicho este lunes que "la gastronomía cura, vendemos felicidad desde la cocina", durante su participación en el foro FHG -Food and Hospitality, Tourism and Gastronomy-, que se celebra en Barcelona

En una de las sesiones que han tenido lugar en Fira de Barcelona, Roca ha apelado a las "emociones", como algo necesario para que la alta gastronomía afronte los tiempos difíciles que vienen con la pandemia.