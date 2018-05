"I am the normal one", dijo Jürgen Klopp, vestido con un traje negro y una camisa a juego, pero con su característico pelo enmarañado, durante su presentación, en octubre de 2015, como nuevo entrenador del Liverpool.

"Soy un tío normal de la Selva Negra y no me puedo comparar con los genios. No me puedo describir. ¿Alguien aquí cree que puedo hacer milagros? Déjenme trabajar. No soy especial, soy una persona normal", añadió el germano, en clara referencia a su colega portugués José Mouriho, quien años antes se había autodenominado como "el especial".