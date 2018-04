El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección reconoció que para él es "una pena" que su compañero Fernando Torres, que anunció que esta será su última temporada en el equipo, no vaya a terminar su carrera deportiva en el club, porque es "un emblema" del Atlético.

"Fernando es, si no el emblema del Atlético, uno de ellos. Es una pena que no pueda acabar su carrera en el Atlético. Él siempre ha dado todo por el club y no hay que reprocharle nada", señaló el centrocampista rojiblanco en un acto publicitario en Madrid.