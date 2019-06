La andaluza de ascendencia china Quan Zhou, autora de cómics como "Gazpacho agridulce", durante una entrevista que mantiene con la Agencia Efe en Pekín, donde se encuentra para participar en el Festival Literario China-UE y en un acto del Instituto Cervantes. "Ni la sociedad china ni la española se ha dado cuenta de que yo no me tengo que integrar en ningún lado. Yo soy, y punto. No me tienes que juzgar porque no sepa todo el idioma o toda la cultura de un sitio u otro. Yo soy una cosa nueva que no existía", comenta Quan. EFE