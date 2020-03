Paco tiene a su madre de 86 años en una residencia de Madrid y su angustia se multiplica cada día, desde que el sábado le dijeron que tiene síntomas compatibles con el coronavirus. No puede verla, le dicen que tiene fiebre y come poco y que "no los llevan al hospital" salvo que estén muy graves.

El caso de Paco Torres es el que viven numerosas familias en España y sobre todo en Madrid, donde hay más casos de COVID-19 y donde no se puede visitar a los ancianos en residencias desde hace una semana.