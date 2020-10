La cantante argentina Karen Souza prepara un concierto en línea desde una sala de México donde presentará su último trabajo en el que toca muchos estilos, apertura que defendió en entrevista con Efe.

"Yo soy muy inquieta y me gustan muchos estilos, los voy incorporando a mi música y cuando no pueden convivir los separo", dijo Souza, antes de explicar que tras sacar "Language of love" en marzo sus seguidores le pidieron que sacase más música en la cuarentena.