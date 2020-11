Contar una historia en la que se viese que "las mujeres también deseamos, que no solo nos gusta ser deseadas", eso es lo que ha hecho la guionista y cómica Henar Álvarez en "La mala leche", un cómic en el que la irreverencia y el descaro se vuelven necesarios, porque el mensaje lo necesita. EFE/Foto cedida

Contar una historia en la que se viese que "las mujeres también deseamos, que no solo nos gusta ser deseadas", eso es lo que ha hecho la guionista y cómica Henar Álvarez en "La mala leche", un cómic en el que la irreverencia y el descaro se vuelven necesarios, porque el mensaje lo necesita. EFE/Foto cedida

Contar una historia en la que se viese que "las mujeres también deseamos, que no solo nos gusta ser deseadas", eso es lo que ha hecho la guionista y cómica Henar Álvarez en "La mala leche", un cómic en el que la irreverencia y el descaro se vuelven necesarios, porque el mensaje lo necesita.

"En realidad para mi no ha supuesto un atrevimiento, el personaje soy yo, y yo soy así, en realidad casi todas las cosas que cuento me han ido pasando en mi vida, solo que las he reunido para explicar el deseo", cuenta a Efe Álvarez sobre el contenido de este cómic publicado por la editorial Planeta.