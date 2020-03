Como cualquier día me he levantado dispuesto a desayunar. Me he preparado mi café, he encendido la tostadora y se ha ido la luz. Sí, se ha ido la luz, ¡pero qué voy a hacer sin luz, dios mío! Le he preguntado a mi vecina y ella sí tiene. ¿Qué hago, a quién llamo, qué va a ser de mí…?

Sí, me he puesto histérico, la solución estaba en darle al interruptor, habían saltado los plomos, pero es que no es un día normal. Estoy confinado en casa porque tengo cáncer, con tratamiento de quimioterapia y no puedo ni recibir visitas.