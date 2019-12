Un operario prepara un ataúd poco antes de entrar en la incineradora del primer crematorio inaugurado en Atenas (Grecia), el último país de la Unión Europea que todavía no contaba con la técnica de cremación. La Iglesia Ortodoxa griega ha dejado claro que no acepta la cremación, ni el entierro de urnas, ni liturgias funerarias para los que opten por esta solución con este mensaje: "el cuerpo de los muertos no es basura para reciclar". EFE/Antonio Santos