De parecerse sólo en la forma, generalmente de hamburguesa o salchicha, a intentar a imitar la textura y el sabor de la carne de vacuno o pollo. Es la nueva 'carne' vegetal, que sueña con ser animal gracias a nuevos avances tecnológicos y cuyo consumo está en ascenso por motivos medioambientales o éticos. Con el objetivo de ser una alternativa real que tiente incluso a los más carnívoros, estos nuevos productos basados en la tendencia 'plant-based' (basada en plantas) están llegando a las cartas de restaurantes y los anaqueles de supermercados con menos timidez que la anterior generación, a base de legumbres o derivados de soja. Lewis Hamilton, cinco veces campeón mundial de Fórmula Uno, ha sido el último en sumarse a la moda de las hamburguesas vegetales con Neat Burger, "primera cadena sostenible de hamburguesas", que abrirá su primer local en septiembre en Londres y ya tiene planes "ambiciosos" de expansión mundial con 14 franquicias en los próximos dos años. Con hamburguesas a base de vegetales creadas en colaboración con la empresa estadounidense Beyond Meat, Hamilton -que sigue una dieta a base de vegetales- invierte en un proyecto que le "enorgullece" porque es "más amable con nuestro mundo", además de por ofrecer "una opción saludable con un sabor increíble", explica en un comunicado. Kentucky Fried Chicken ha experimentado con éxito en Atlanta con "nuggets" y alitas que nada tienen que ver con el pollo y todo con vegetales, en alianza también con Beyond Meat, que desde 2009 trabaja en la 'carne' vegetal con un éxito que la ha llevado a cotizar en bolsa y a triplicar sus ventas desde inicios de este año. "Dos veces más proteína que el huevo, cuatro veces más hierro que las espinacas y seis veces más fibra que el tofu". Es Heura, una 'carne' española a base de proteína de soja y enriquecida con vitamina B12 creada por la premiada empresa emergente barcelonesa Foods for Tomorroww, que la presenta como la tercera generación de proteínas vegetales, tras los fermentados y los texturizadas. Avalada por catas en las que se ha destacado su similitud con la carne de pollo, se puede consumir tanto a la plancha como guisada y nace del activismo ecológico del fundador de la compañía, Marc Coloma. Convencido de que "lo que comemos puede cambiar el mundo" y del éxito en Estados Unidos, Gonzalo Mijangos pasó de vender alimentos españoles por Europa a importar con Green & Great desde postres franceses sin lácteos animales a hamburguesas y salchichas de proteína cien por cien vegetal de Beyond Meat. Uno de sus productos estrella es la 'beyond burger', cien por cien vegetal y con aspecto y sabor muy parecido a la hamburguesa de vacuno gracias las raíces de varias plantas y al color que le aporta la remolacha, que ya sirven en España restaurantes como BumpGreen (Madrid). La diferencia entre estas nuevas creaciones vegetales y las que hasta ahora se encontraban en tiendas y restaurantes veganos reside principalmente en la textura. "Hasta ahora eran como compactados, con éstos se da la experiencia de comer carne", explica a Efe Eva Hausmann, de Hausmann Gastronomik, que ha desarrollado varias recetas con estos nuevos productos. Hausmann opina que es "la alimentación del futuro" porque "la tendencia es ir a una dieta más vegetal por temas de sostenibilidad; estos productos responden a la demanda del mercado de tener alternativas saludables y sostenibles a la carne porque o frenamos o nos cargamos el planeta". "Yo soy un gran carnívoro, he trabajo en los cinco continentes y he comido desde cocodrilo a canguro. Y esto te recuerda rápidamente a la carne, aunque no sea un chuletón; no son productos pensados sólo para veganos, sino para todos aquellos que se preocupan por lo que comen", apunta a Efe Emilio Ortega, cocinero y propietario de Coquinariu Solutions, que también ha desarrollado recetas con carne vegetal. El futuro, sostienen, pasa también por sustitutos de la carne basados en la impresión 3D, proyecto en el que trabaja la empresa Novameat, creada en Barcelona por Giuseppe Scionti, cuya aspiración es llevarla a restaurantes y supermercados imitando el sabor y la textura de un filete de vacuno sin emplear ningún elemento animal e busca de una alimentación "saludable, eficiente y sostenible". O por la carne creada en laboratorio, como la 'ethical meat', de Bio Tech Foods, una empresa radicada en San Sebastián que lleva diez años investigando en este campo y que aspira a llevar al mercado sus carnes a partir de células animales y biotecnología.

Por Pilar Salas