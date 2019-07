El fotógrafo francés Vincent Tremeau posa para Efe durante la inauguración de la muestra fotográfica 'One Day, I Will' (Un día, yo seré), un proyecto que busca mirar al futuro de las jóvenes y no enfocarse en su traumático pasado, que tuvo lugar ayer lunes 29 de julio, y que estará disponible hasta principios de septiembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Esta iniciativa nace de la colaboración con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y las misiones permanentes de Francia y Marruecos. EFE/Álvaro Celorio

El fotógrafo francés Vincent Tremeau (d) durante su intervención en la inauguración de la muestra fotográfica 'One Day, I Will' (Un día, yo seré), un proyecto que busca mirar al futuro de las jóvenes y no enfocarse en su traumático pasado, que tuvo lugar ayer lunes 29 de julio, y que estará disponible hasta principios de septiembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Esta iniciativa nace de la colaboración con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y las misiones permanentes de Francia y Marruecos. EFE/Álvaro Celorio